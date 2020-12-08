توقف مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير بسبب العنصرية

توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه باشاكشهير التركي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بعد عبارات عنصرية توجه بها الحكم الرابع لأحد أفراد الطاقم التدريبي للفريق التركي.



وتوقفت المباراة في الدقيقة السادسة عشرة ودخل اللاعبون إلى غرف تبديل الملابس بعد أن قرر الفريق التركي عدم استكمال اللعب بعد طرد المدرب المساعد بيار أشيل ويبو من قبل الحكم الرابع الروماني.