شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بالثلاثية على طريقته الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل لاعبو الأهلي الاحتفالات بتحقيق ثلاثية كأس مصر وكأس أبطال إفريقيا ودرع الدورى العام، حيث شارك نجم الأهلى عمرو السولية، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة له مع كؤوس ودروع الأحمر خلال العام الحالي.

ونشر السولية، عبر حسابه بموقع تويتر صور له مع درع وكؤوس الثلاثية، وعلق قائلاً:«الحمدلله دائمًا وأبدًا».