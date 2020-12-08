شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة نارية على حارس يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاقب مسئولو دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم كارلو بنسوليو الحارس الثالث ليوفنتوس والذي لم يلعب حتى الآن أي مباراة هذا الموسم بالإيقاف مباراة واحدة اليوم الثلاثاء بعد طرده في آخر مباراة للفريق.

وقالت لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي إن بنسوليو طرد في نهاية مباراة فاز فيها فريقه 2-1 على تورينو بسبب إهانة الحكم بعد أن احتج بشدة «مرددا عبارات مسيئة»، كما تم تغريمه أيضا خمسة آلاف يورو.

وتعاقد يوفنتوس مع الحارس البالغ من العمر 30 عاما في 2014 لكنه خاض ثلاث مباريات فقط في دوري الدرجة الأولى من وقتها وأعير ثلاث مرات إلى مودينا وليفورنو ولاتينا وكلها كانت تنافس في الدرجة الثانية حين لعب لها الحارس.