شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية للشباب قبل موقعة الاتحاد في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح البرتغالي بيدرو كايشينيا، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، في وضع لا يحسد عليه، إذ ضربت الإصابات لاعبي الفريق، أحمد شراحيلي وعبدالله الحمدان وفواز الصقور، قبل 3 أيام على مواجهة الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء غياب الثلاثي عن تدريبات، الثلاثاء، بسبب إصابة شراحيلي، وتعرض عبدالله الحمدان لكدمة قوية بالمفصل، وشعور الصقور بإجهاد ، ويكثف الجهاز الطبي جهوده لتجهيز أحدهم للمباراة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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