شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتفوق على النصر من جديد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطر نادي الهلال على معظم التغريدات الرياضية التي تم إعادة تغريدها في السعودية، خلال عام 2020. وظهر وسم نادي الهلال ضمن الأكثر استخداماً في تويتر خلال العام، ويأتي بعده وسم النصر ثم الاتحاد والشباب والأهلي بالترتيب، كذلك حصلت مباراة النصر والتعاون على نصيب الأسد من التغريدات، وبعدها ديربي النصر والهلال، ثم الهلال والاتفاق، وبعدهم الاتحاد والهلال، وأخيراً النصر والفتح. وعلى مستوى التغريدات الأكثر إعادة، جاءت تغريدة سعود آل سويلم، رئيس النصر السابق، في الصدارة خلال شهر يناير 2020، بعد قيامه بتهنئة فريق النصر بمناسبة الفوز ببطولة السوبر على التعاون بهذه التغريدة: «ألف مبروك لعشاق النادي القاري العالمي الأول، كبير الرياض، تحقيق البطولة 44». الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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