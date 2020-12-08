شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من «أحمد الشيخ» بعد انتقاله لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف بيراميدز، أن انتقاله للفريق السماوى، هو بمثابة تحدٍ جديد له خلال مسيرته في كرة القدم.

نشر الشيخ عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع تيشيرت بيراميدز، أتبعها بتعليق: «New Challenge» بمعنى «تحدٍ جديد».