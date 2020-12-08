شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يظهر على قناة الزمالك الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر ظهور المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو على شاشة قناة نادي النادي الأبيض، غداً الأربعاء. يأتي ظهور باتشكيو، للحديث عن بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة الأول، منذ توليه المهمة في شهر سبتمبر الماضي خلفاً للمدرب السابق الفرنسي باتريس كارتيرون. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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