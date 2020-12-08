شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الطبية لـ«بيكهام» لاعب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أظهرت المسحة الطبية التي أجراها أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلى الجديد سلبيتها وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية. كان أحمد رمضان أصابته عين الحسود وأصيب بفيروس كورونا عقب توقيعه على عقود انتقاله من وادى دجلة إلى الأهلى مباشرة. ومن المقرر أن ينتظم بيكهام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وبناء على تقرير الطبيب بعد التأكد بشكل نهائى من تعافى اللاعب. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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