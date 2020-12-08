شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. وادى دجلة يضم أمير عادل 3 سنوات بعد تراجع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح وادي دجلة في التعاقد مع أمير عادل الشهير بالكسندر اللاعب المصرى من أصل دنماركى لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد أن تراجع الزمالك عن إتمام التعاقد معه، لينجح دجلة في الوصول لاتفاق مع اللاعب وإتمام التعاقد معه، لينضم لصفوف غزلان وادي دجلة بداية من الموسم الجديد. وجاء تعاقد وادي دجلة مع أمير عادل بعد أن عُرض اللاعب على المدير الفنى اليوناني بابافاسيليو وأبدى ترحيبه وإعجابه بإمكانياته ليتم إتمام التعاقد معه. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. وادى دجلة يضم أمير عادل 3 سنوات بعد تراجع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.