شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي في مواجهة رونالدو بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا. كما أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني لـيوفنتوس الإيطالي تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة.
ويتكون تشكيل برشلونة من:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: جوردي ألبا، لينجليت، أرخوا، ديست.
خط الوسط: دي يونج، بيانتيش، بيدري.
خط الهجوم: ترينكاو، جريزمان، ميسي.
أما تشكيل يوفنتوس ضد برشلونة:
حراسة المرمى: بوفون.
خط الدفاع: دانيلو، بونوتشي، دي ليخت.
خط الوسط: كوادرادو، آرثر ميلو، ماكيني، أليكس ساندرو، رامسي.
خط الهجوم: ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.
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