شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: «الفراعنة كانوا بيشجعوا الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد زاهي حواس، وزير الآثار المصري الأسبق، بالإنجاز التاريخي للنادي الأهلي في تحقيق ثلاث بطولات خلال الفترة الماضية، وهي «الدوري الممتاز وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا».

وقال زاهي حواس في تصريحات خاصة لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد على، على شاشة قناة الحدث اليوم: «كنت أتمنى أن ينشئ النادي الأهلي متحفا لبطولاته التاريخية، وإحنا نساعدهم في عملية العرض المتحفي، سواء لتاريخ الكرة ورؤساء النادي والبطولات ونعمل متحف جميل يليق بالنادي الأهلي».

وأنهى زاهي حواس تصريحاته: «خاصة إن الفراعنة كانوا أهلاوية كما نعرف».