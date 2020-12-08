شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يشارك في مران الزمالك في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو اللاعب محمود حمدي "الونش" راحة من التدريبات الجماعية اليوم. وحصل الونش، على راحة بإذن من الجهاز الفني.علي ان ينضم للمران غدا الاربعاء وكان اللاعب قد عاد للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرا بعد تعافيه من فيروس كورونا. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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