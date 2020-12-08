شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستبعد ثنائي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي محمد أوناجم ومحمد أشرف «روقا» ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة علاجية وتأهيلية، بجيمانيزيوم النادي على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. وقرر باتشيكو استبعاد الثنائي المصاب من حساباته امام المقاولون

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للثنائي بسبب الإصابات التي يعانيان منها، استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.