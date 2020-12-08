شكرا لقرائتكم خبر عمومية الاتحاد الآسيوي عبر الاتصال المرئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية الـ30 اليوم برئاسة رئيس الاتحاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، سلمان آل خليفة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، كسابقة تاريخية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد آل خليفة أن اجتماع الجمعية العمومية يمثل منصة جامعة لإبراز وحدة أسرة الكرة الآسيوية، ويأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية لم تكن عائقا أمام مزيد من العمل الدؤوب في الاتحاد الآسيوي والانفتاح الاستثماري والتوسع في بناء الشراكات والتخطيط لمواجهة الأحداث التي صاحبت عمل الاتحاد طوال الفترة الماضية.

وأبان أن استمرار وتيرة العمل الآسيوي دون انقطاع في ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا، التي قيدت الإجراءات والأنشطة المباشرة، أثبت قوة وصلابة البناء المؤسسي للكرة الآسيوية بكل مكوناتها، موضحا أن القارة الآسيوية خاضت اختبارا صعبا واجهته بالعمل المشترك وبمنهجية التخطيط والترتيب وبناء الأوليات والحفاظ على المكتسبات وإشراك الجميع في صناعة القرار، وهو ما أثمر عن استمرارية الرؤى والعمل والخطط ومنظومة الاجتماعات والقرارات، وكذلك استمرارية بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بحلة زاهية تليق بسمعة الكرة الآسيوية.

وأضاف «أشعر بفخر كبير بوحدة القارة الآسيوية وصمودها الجماعي والعمل المخلص من قبل الاتحادات الوطنية الكروية في إحدى أكبر الأزمات التي واجهناها، وهو ما يعني سلامة منهجية مسار العمل والالتفاف نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو أن يكون المستقبل آسيا».