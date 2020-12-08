مستحقات الخراع تهدد رصيد الاتحاد بالدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات فريق الاتحاد مهددا بحسم 3 نقاط من رصيده في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مرور شهر من الإعلان عن قضيته مع لاعبه السابق فيصل الخراع.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أصدرت قرارا يقضي بتسليم اللاعب حقوقه المالية المتأخرة في 9 نوفمبر الماضي بعدما رفعت القضية لمركز التحكيم وصدر بها قرار غير قابل للاستئناف.

وتبلغ مستحقات الخراع 1.6 مليون ريال، فيما صدرت عقوبة أخرى إضافية على النادي بـ 38.395 ريالا تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، لعدم التزامه بالقرار وتسليم اللاعب حقوقه.

وفي حال إغلاق القضية قبل نهاية دوام اليوم، تسقط العقوبة المالية الإضافية.

وكان الخراع ارتدى قميص الاتحاد في موسم 2014 -2015 بعقد يمتد 5 مواسم، إلا أنه مثل الفريق لمدة موسم واحد وأعير في الموسم التالي لنادي الخليج، ثم غادر أسوار النادي لعدم التوصل إلى اتفاق على المخالصة المالية، أعقبها رفع اللاعب شكوى لاتحاد كرة القدم، مما قاد الاتحاد للسعي إلى إجراء تسوية مالية معه بمبلغ 400 ألف ريال، إلا أنه رفض وطالب بمزيد من التعويض أو استلام حقوقه كاملة.

من جهة أخرى بدأ المدير الفني فابيو كاريلي أمس الاستعداد الفعلي لمواجهة الشباب مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب عن التدريبات الثنائي عبدالرحمن اليامي وعبدالمجيد السواط، حيث حضرا العيادة الطبية بالنادي، وخضعا لجلسات علاجية يتحدد على ضوئها مدى جاهزيتهما للقاء الشباب من عدمه.