تنفيذية رالي حائل تستكمل استعداداتها

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ونوه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه، مشيرا إلى أن رالي حائل 2020 سيشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدراجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالمتين الرابعة والخامسة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي 2020 عبدالعزيز السيف استكمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية واللجان العاملة استعداداتها لتنظيم رالي حائل، وذلك في بطولتي باجا الأولى والثانية التي تأتي ضمن مراحل بطولة العالم للراليات.ونوه بدعم ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل ونائبه، مشيرا إلى أن رالي حائل 2020 سيشهد هذا العام منافسة بين أبطال العالم للراليات والدراجات النارية بعد انضمامه لجولات بطولة العالم للراليات الباها، حيث سيكون على مسار صحراوي موزع على جولتين عالمتين الرابعة والخامسة.

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