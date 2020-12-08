شكرا لقرائتكم خبر حراس الهلال يتنافسون على الكلين شيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انحصر التنافس على تحقيق أعلى رقم في (الكلين شيت) حتى مرور 7 جولات من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، بين حراس ناد واحد فقط هو الهلال، بعد أن نجح حارسه الثالث عبدالله الجدعاني في تسجيل ثاني كلين شيت له من لقاءين فقط، عندما حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي كسبها فريقه أمام الرائد أمس الأول في إطار لقاءات الجولة السابعة بهدف دون مقابل سجله المدافع علي البليهي.وبقي الجدعاني الحارس الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في الجولة السابعة، بينما تلقى حراس المرمى بالفرق السبعة الأخرى بدوري المحترفين، أهدافا.

وعلى الرغم من استمرار غياب حارس الهلال الأول عبدالله المعيوف عن المباريات منذ الجولة الرابعة بسبب الإصابة، إلا أنه ما زال متصدرا قائمة المحافظة على نظافة الشباك بحصوله على الكلين شيت 3 مرات، يليه زميله في الفريق عبدالله الجدعاني، وحارس العين أمين بخاري، وحارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو غروهي، وحارس التعاون البرازيلي كاسيو أنجوس بـ2 كلين شيت.

ويعد الهلال أكثر فريق يمتلك حراسا داخل قائمة الكلين شيت، حيث شارك بثلاثة حراس خلال الجولات الماضية، حققوا خلالها 6 كلين شيت بواقع 3 للمعيوف، و2 للجدعاني، وواحد لحبيب الوطيان.

ويأتي الأهلي ثانيا، حيث أشرك ثلاثة حراس، هم ياسر المسيليم ومحمد اليامي ومحمد العويس، والأخير لم يدخل قائمة الكلين شيت، فيما نجح المسيليم واليامي في دخولها بكلين شيت واحد لكل منهما.

يذكر أن حراس أربعة فرق هي الوحدة والرائد والاتفاق وأبها، فشلوا في دخول القائمة، حيث اهتزت شباكهم في كل المباريات السبع الماضية.

الجولة الأولى:

عبدالله المعيوف (الهلال)

ياسر المسيليم (الأهلي)

جيديريوس أرلاوسكيس (الشباب)

الجولة الثانية:

محمد اليامي (الأهلي)

كاسيو أنجوس (التعاون)

الجولة الثالثة:

فيصل مسرحي (القادسية)

عبدالله المعيوف (الهلال)

مارسيلو غروهي (الاتحاد)

الجولة الرابعة:

مصطفى زغبة (ضمك)

أحمد الكسار (الفيصلي)

عبدالله المعيوف (الهلال)

برادلي جونز (النصر)

مارتن كامبانا (الباطن)

الجولة الخامسة:

أمين بخاري (العين)

حبيب الوطيان (الهلال)

كاسيو أنجوس (التعاون)

مكسيم كوفال (الفتح)

الجولة السادسة:

مارسيلو غروهي (الاتحاد)

أمين بخاري (العين)

عبدالله الجدعاني (الهلال)

الجولة السابعة: