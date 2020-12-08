شكرا لقرائتكم خبر الريال يعلق آماله على زيدان لحسم موقعة التأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف ريال مدريد مباراته الحاسمة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني اليوم في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالمباراة النهائية، مبديا ثقته في قدرة المدير الفني زين الدين زيدان على تحقيق النتيجة المرجوة.

ويتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويليه شاختار الأوكراني وريال مدريد برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يحتل إنتر ميلان المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ولا بديل عن الفوز أمام ريال مدريد، حيث إن التعادل سيحسم تأهل مونشنجلادباخ، لكنه سيربط مصير ريال مدريد في البطولة بنتيجة مباراة شاختار وإنتر ميلان.

وكثيرا ما نجح زيدان في تصحيح مسار الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية بعد فترات إخفاق، مثلما قاد الفريق للفوز على برشلونة 3 - 1 في عقر داره هذا الموسم، بعد تلقي ريال مدريد هزيمتين متتاليتين أمام قادش 0-1 في الدوري، وأمام شاختار دونيتسك 2 - 3 بدوري الأبطال.

ويكفي مونشنجلادباخ التعادل كي يحسم تأهله بعد أن تعادل مع ريال مدريد 2 - 2 في مباراة الذهاب.

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة نفسها، يعلق إنتر ميلان آماله على نجم الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 4 أهداف في البطولة الأوروبية و8 في الدوري الإيطالي.

ولا يزال إنتر ميلان يتمسك بأمل التأهل، والذي سيتحقق في حالة تحقيق الفوز، لكن بشرط عدم انتهاء مباراة ريال مدريد ومونشنجلادباخ بالتعادل.