شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى.. شبكة أوروبية تنقل تصفيات وبطولات آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن شبكة «يونايتد ميديا سارل» ستكون شريكه الإعلامي الجديد في صربيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وبلغاريا وسلوفينيا خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وذكر الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أمس أن الاتفاقية الحصرية مع الشبكة تشمل تغطية بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على صعيد المنتخبات والأندية، بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وآسيا 2023، ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بداية من عام 2021، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 و2024.

وتعد يونايتد ميديا سارل، جزءا من شبكة «يونايتد ميديا جروب»، الشبكة الإعلامية الرائدة في جنوب شرق أوروبا، والتي تبث عبر أكثر من 30 قناة متاحة.

ومن خلال هذه الشراكة، ستكون هناك تغطية واسعة لبطولات الاتحاد الآسيوي في جنوب شرق أوروبا لأول مرة، حيث سيتم توفير خدمات البث عالية الجودة من خلال منافذ مختلفة بما في ذلك قنوات «سبورت كلوب» وهي واحدة من أكثر الشبكات الرياضية قوة، والتي تركز على عدد من الخصائص الرياضية المتميزة.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي داتو ويندسور «نحن سعداء بهذه الشراكة الحصرية التي تقدم منافسات الاتحاد الآسيوي إلى جنوب شرق أوروبا لأول مرة. نحن على ثقة من أن قناة سبورت كلوب سوف تقرب بطولات الاتحاد الآسيوي من ملايين المشجعين في تلك المنطقة».

وأضاف «توضح هذه الاتفاقية قيمة منافسات الاتحاد الآسيوي ليس فقط في آسيا ولكن خارجها، ونشكر شبكة يونايتد ميديا سارل على الثقة التي أظهرتها في مستقبل كرة القدم الآسيوية من خلال الدخول في هذه الاتفاقية».

وقال الرئيس التنفيذي لقناة سبورت كلوب، نيمانيا سيمونوفيتش»أنا متحمس لإضافة مسابقات الاتحاد الآسيوي إلى مجموعة حقوقنا. سوف تتناسب منافسات الاتحاد الآسيوي بشكل مثالي مع مجموعة البرامج المتميزة التي تندرج ضمن الركائز الأساسية الثلاثة للبرمجة: كرة القدم وكرة السلة والتنس».

وأوضح «ضمن كل مجال من هذه المجالات، تعرض قنوات سبورت كلوب مجموعة متنوعة من البطولات، مثل دوري الأمم الأوروبية وبطولة أمم أوروبا 2020 والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني وتصفيات كأس العالم لمنطقة أمريكا الجنوبية والدوري الهولندي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري السوبر الصيني والدوري الروسي، بإجمالي أكثر من 30 بطولة كرة قدم».

وأضاف «سيتم أخذ بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على محمل الجد، حيث إن جميع البطولات التي نبثها لديها ترويج مكثف ومعلقون محترفون ومتحمسون للرياضة مع استوديوهات إخبارية رائعة تقدم مرات عدة في اليوم».