شكرا لقرائتكم خبر أياكس وأتالانتا في مباراة الفرصة الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر أن تبلغ الإثارة ذروتها في ملعب «يوهان كرويف أرينا» في أمستردام اليوم، حينما يواجه أياكس الهولندي ضيفه أتالانتا الإيطالي في مباراة ستحسم هوية صاحب بطاقة العبور إلى مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومع صعود ليفربول إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة الرابعة، يحتل أتالانتا المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن الفريق الهولندي، ليبقى التعادل كافيا للفريق الإيطالي لضمان الصعود.

ووصل الفريق الإيطالي في أول مشاركة للفريق بالمسابقة، إلى المركز الثاني بالمجموعة الرابعة عقب فوزه على ليفربول 2 - 0 أواخر الشهر الماضي.

لكن الفريق أظهر عروضا متواضعة لدى خسارته فيما بعد أمام فيرونا 0 - 2 بالدوري الإيطالي، وكذلك التعادل 1 - 1 أمام ميتلاند الدنماركي متذيل الترتيب في المجموعة بدوري الأبطال.

ويحتل فريق أتالانتا المركز التاسع في الدوري الإيطالي، فيما يتصدر أياكس ترتيب الدوري الهولندي.

وأنهى أياكس سلسلة من الانتصارات وصلت إلى 6 مباريات متتالية، بالخسارة أمام ليفربول 0 - 1 الأسبوع الماضي، كما أن الفريق تعرض للهزيمة الثانية في الدوري الهولندي، وذلك أمام ضيفه تفينتي، في أداء وصفه إيريك تن هاج المدير الفني للفريق بالبطيء.

ويسعى تن هاج إلى تغيير أسلوب ووتيرة الفريق حتى لا يخرج أياكس من دوري الأبطال وينافس في البطولة الأقل شهرة (الدوري الأوروبي)، لكنه يعاني من غياب المهاجم لاسينا ترواري صاحب الأهداف السبعة في الدوري الهولندي، الذي تعرض لإصابة في الفخذ، فيما يتواصل غياب المدافع المغربي نصير مزراوي.