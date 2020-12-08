مواجهتان قويتان بربع نهائي آسيا لأندية الشرق

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وأسفرت القرعة عن مواجهتين قويتين، حيث يلتقي أولسان الكوري الجنوبي مع بكين الصيني، كما يلتقي فيسيل الياباني مع سامسونج الكوري الجنوبي في العاشر من ديسمبر الحالي.ويلتقي الفائزان في نصف النهائي يوم 13 ديسمبر، على أن يخوض الفائز المبارة النهائية ضد بيرسبوليس الإيراني في 19 ديسمبر.
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