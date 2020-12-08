وفاة رئيس اتحاد المصارعة الجزائري متأثرا بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي رئيس الاتحاد الجزائري للمصارعة المشتركة وعضو اللجنة الأولمبية الجزائرية رابح شباح أمس بأحد مستشفيات العاصمة الجزائرية عن عمر يناهز 55 عاما، متأثرا بفيروس كورونا المستجد. وقدم رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبدالرحمن حمدا، تعازيه لأسرة شباح، وذلك في بيان رسمية للجنة الأولمبية على «فيس بوك». ونقل شباح إلى مستشفى القبة بعد تعرضه لمضاعفات صحية بسبب إصابته بكورونا. ونقل شباح إلى مستشفى القبة بعد تعرضه لمضاعفات صحية بسبب إصابته بكورونا.

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