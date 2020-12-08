شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا لمدافع الأهلي أحمد رمضان بيكهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت المسحة الطبية التى أجراها أحمد رمضان بيكهام مدافع الأهلى الجديد سلبيتها وذلك بعد خضوع اللاعب لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال الأيام الماضية.

كان أحمد رمضان إصابته عين الحسود وأصيب بفيروس كورونا عقب توقيعه على عقود إنتقاله من وادى دجلة إلى الأهلى مباشرة .

ومن المقرر أن ينتظم بيكهام في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة وبناء على تقرير الطبيب بعد التأكد بشكل نهائى من تعافى اللاعب .

من ناحية أخرى شارك وليد سليمان، وأليو ديانج، وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.

وشارك الثلاثى فى المران الجماعى بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا، وخضوعهم لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.

وكان وليد سليمان قد أكد، أنه تعافى من فيروس كورونا، وسينتظم فى التدريبات الجماعية اليوم، موجها الشكر لجماهير القلعة الحمراء التى حرصت على الاطمئنان عليه، وكانت تسانده وتدعمه بقوة طوال الفترة الماضية، وقال فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أشكر مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وكانوا يساندوننى بقوة، وخضعت للعلاج للتعافي من كورونا، وكانوا حريصين على دعمي والتواصل المستمر معي، وخضعت لفحوصات عديدة خلال الأيام الماضية".