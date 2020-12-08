شكرا لقرائتكم حازم خميس: مونديال اليد في موعده وهناك اهتمام من أجل حضور الجماهير للبطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة اليد، أن بطولة العالم لكرة اليد حتي الأن ستقام في موعدها الشهر القادم في مصر وأن جميع الدول المشاركة في البطولة أعلنت تواجدها في البطولة بشمل رسمي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أنه تقام حاليا بطولة خاصة للسيدات لكرة اليد وتسري بالبروتوكول الطبي المصري وكل شئ علي ما يرام، وأن الإتحاد الدولي أعلن حتي الأن أن يكون الحضور الجماهيري هو 30% من سعة الإستاد وهذا الرقم مقبول ومن الممكن أن يزيد في حالة إستقرت الأمور وأنخفض معدل الإصابات بكورونا".

وأكمل" منتخب اليد حاليا في معسكر مغلق من أجل الإستعداد للبطولة وسيكون هناك سفر للخارج خلال الفترة القادمة من أجل لعب مباريات ودية وأن مستوي لاعبي مصر المحترفين جيد للغاية ولا يوجد أي قلق عليهم".

وأختتم" البطولة ستقام من 13 يناير حتي 31 يناير 2021 بمصر وهناك إهتمام بالحضور الجماهيري لأن كرة اليد لها أهمية مثل كرة القدم".