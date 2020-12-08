شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد يبادر بتوزيع أدوات رياضية على أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بادر نادي الذيد الرياضي وفي إطار تواصله السنوي مع كافة الجهات المجتمعية وفي مقدمتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد، بتقديم عدد من الحقائب الرياضية لأصحاب الهمم مع عدد من الأدوات الخاصة بالتدريب الشخصي.

ويأتي ذلك دعماً من إدارة نادي الذيد لتعزيز اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر، وذلك في إطار اتفاقية تعاون مبرمة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد.

وقام سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد بتسليم 30 حقيبة تدريبية رياضية منزلية لطلاب مدينة الشارقة الإنسانية فرع الذيد والذين لا تسمح لهم ظروفهم الحالية بالحضور إلى المركز للتدريب في المدينة، وذلك في حضور الدكتور حمود العنزي المدير التنفيذي بنادي الذيد وعبدالمنعم الدويري مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد والكابتن عامر أحمد إبراهيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع الذيد.

وأكد سالم محمد بن هويدن حرص النادي على مواصلة الدعم والرعاية للأبناء من ذوي الإعاقة الدارسين في فرع الذيد لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وأوضح أن النادي وفي إطار مبادراته الاجتماعية يتطلع دائماً لتعزيز تواصله مع هذه الفئة.

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