شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يعلن فتح باب انتقالات اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن فتح باب التسجيل لاستقبال اللاعبين الجدد وانتقال اللاعبين الحاليين بين أندية الجوجيتسو في مختلف إمارات الدولة، وأكد الاتحاد أن باب الانتقالات واستقبال اللاعبين الجدد الذي فتح في 30 نوفمبر، سيغلق في 31 ديسمبر 2020.

ومن جانبه قال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «يعد موسم الانتقالات وتسجيل اللاعبين الجدد من أهم الفترات في بداية كل موسم رياضي، حيث تتاح الفرصة أمام المواهب الجديدة للانضمام للأندية، إلى جانب تمكين اللاعبين الحاليين من استكشاف آفاقٍ جديدة مع أندية أخرى، بشكلٍ يساعدهم في تطوير مهاراتهم مع فرقٍ جديدة وتحت إشراف مدربين جدد، ولضمان سلاسة انتقال اللاعبين والتعاقد مع اللاعبين الجدد، فقد اعتمدنا في الاتحاد نماذج موحّدة للعقود، تضمن لجميع الأطراف الوضوح الكامل لاشتراطات التعاقد والأحكام التي تخضع لها الأندية واللاعبون على حدٍ سواء، وتجسد نماذج العقود الموحدة التزام اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتطوير البنية التحتية الإدارية والتنظيمية لعمل مختلف الجهات المعنية من الأندية والأكاديميات واللاعبين».

ويأتي فتح باب الانتقالات للموسم الرياضي الجديد 2021 في أعقاب إعلان اتحاد الجوجيتسو عن أجندة الفعاليات المحلية للموسم المقبل، والتي تشهد زيادةً في عدد جولات البطولات الحالية وطرح بطولاتٍ جديدة مثل بطولة الإمارات الوطنية، إلى جانب اعتماد نظام التصنيف الفردي الجديد، الأمر الذي يدفع اللاعبين للبحث عن فرصٍ جديدة لتحسين أدائهم ورفع رصيدهم من النقاط سعياً للظفر بالتصنيف الأعلى في نهاية الموسم المقبل.

وفيما يسهم تسجيل اللاعبين الجدد برفد مختلف أندية الدولة بالكفاءات والمواهب الواعدة، تسهم انتقالات اللاعبين في عملية تبادل المعارف والخبرات بين مختلف الأندية، والارتقاء بالتالي بسوية أداء الأندية واللاعبين، ما يعزز في نهاية المطاف من آفاق بروز نجوم جدد على الساحة المحلية والدولية، وانضمام أبطال جدد للمنتخب الوطني.