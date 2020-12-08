شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بكؤوس ودرع ثلاثية الأهلى: الحمدلله دائما وأبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الاحتفالات والإنجازات للقلعة الحمراء بتحقيق ثلاثية كأس مصر وكأس أبطال إفريقيا ودرع الدورى العام، حيث شارك نجم الأهلى عمرو السولية، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة له مع كؤوس ودروع الأحمر خلال العام الحالي.

ونشر السولية، عبر حسابه بموقع تويتر صور له مع درع وكؤوس الثلاثية، وعلق قائلاً:" الحمدلله دائمًا وأبدًا".



عمرو السولية عبر تويتر

وحصد فريق الأهلى، البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه، بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب في نهائى كأس مصر.



عمرو السولية

الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع، قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.