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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بكؤوس ودرع ثلاثية الأهلى: الحمدلله دائما وأبدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الاحتفالات والإنجازات للقلعة الحمراء بتحقيق ثلاثية كأس مصر وكأس أبطال إفريقيا ودرع الدورى العام، حيث شارك نجم الأهلى عمرو السولية، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة له مع كؤوس ودروع الأحمر خلال العام الحالي.
ونشر السولية، عبر حسابه بموقع تويتر صور له مع درع وكؤوس الثلاثية، وعلق قائلاً:" الحمدلله دائمًا وأبدًا".
عمرو السولية عبر تويتر
وحصد فريق الأهلى، البطولة الثالثة هذا الموسم بعدما توّج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه، بالفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية على طلائع الجيش خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب في نهائى كأس مصر.
عمرو السولية
الأهلي كان قد توّج ببطولة الدوري للمرة الـ42 فى تاريخه قبل انتهاء البطولة بسبعة أسابيع، قبل أن يتوّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الجمعة قبل الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف وأخيراً توّج ببطولة كاس مصر على حساب طلائع الجيش.
وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته اليوم الثلاثاء بعد حصول الفريق على إجازة لمدة 48 ساعة، استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام التى يستهلها الأحمر يوم الأحد المقبل بمواجهة المقاصة بعد التتويج ببطولة كأس مصر السبت الماضى على حساب طلائع الجيش بركلات الجزاء الرجيحية، وكذلك مواجهة نهضة فريق بركان المغربى المقرر اقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى حسب التقارير الصادرة مؤخرًا والتى تأتى لتحديد الفائز بلقب السوبر الأفريقى عقب حسم الأهلى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وفوز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية الأفريقية.
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