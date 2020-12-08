شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة 3 أيام لإبراهيم حسن للتظلم على عقوبة إيقافه بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إبراهيم حسن لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز مهلة 3 أيام من أجل التظلم على عقوبة ايقافه لمدة عامين منهم 22 شهرًا مع إيقاف التنفيذ بسبب تعاطى المنشطات، وذكر الكاف: "وفق المواد 10 و11 و43.1 و46 و83 و151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إبراهيم حسن تعليقا لمدة عامين، منها 22 شهرا مع وقف التنفيذ بشرط ألا يكون اللاعب مذنبا بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عامين".

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لذلك إبراهيم حسن موقوف لمدة شهرين من تاريخ تقديم طلب الإعفاء من الاستخدام العلاجي، أي اعتبارًا من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021".

ومن المنتظر أن يتظلم نادي بيراميدز على عقوبة ايقاف إبراهيم حسن خلال الأيام المقبلة وقبل انقضاء الثلاثة أيام المهلة التي منحتها لجنة الانضباط بالكاف من أجل التظلم على العقوبة.

وكان إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، خضع لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقى "كاف" صباح الأحد الماضى، وقدم المحامى السويسرى الذى رافق اللاعب جميع الأوراق التى تثبت براءة إبراهيم حسن من تعمد تعاطى المنشطات.