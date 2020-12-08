شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة كورونا لأحمد فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز، يعاني من الإصابة بفيرس كورونا، حيث أثبتت المسحة الجديدة التي خضع لها استمرار إيجابية العينة، ليظل الجوكر خاضعًا لإجراءات العزل المنزلى، مع تطبيق البروتوكول الطبى لوزارة الصحة المصرية، من أجل التعافى سريعًا من الفيروس والعودة لتدريبات فريقه.

فى الوقت ذاته يستمر أحمد حمودى لاعب الفريق في الغياب عن تدريبات فريقه بسبب اصابته بفيرس كورونا، ومن المتوقع أن يغيب فتحى وحمودى عن مواجهة بيراميدز الأولى فى مسابقة الدورى الممتاز أمام الاتحاد السكندرى والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى.