شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب "كاف" لبيراميدز بشأن إيقاف إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نسخة من خطاب الاتحاد الأفريقي "كاف" لنادى بيراميدز، والذى جاء به العقوبة التي وقعت علي إبراهيم حسن لاعب الفريق، حيث قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي مساء اليوم، الثلاثاء، إيقاف اللاعب لمدة عامين منهم 22 شهرا مع إيقاف التنفيذ بسبب تعاطى المنشطات، وذكر كاف: "وفق المواد 10 و11 و43.1 و46 و83 و151 من قانون الانضباط، قرر مجلس التأديب أن يفرض على اللاعب إبراهيم حسن تعليقا لمدة عامين، منها 22 شهرا مع وقف التنفيذ بشرط ألا يكون اللاعب مذنبا بارتكاب جريمة مماثلة في غضون عامين".

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "لذلك إبراهيم حسن موقوف لمدة شهرين من تاريخ تقديم طلب الإعفاء من الاستخدام العلاجي، أي اعتبارًا من 18 نوفمبر 2020 حتى 18 يناير 2021".

وكان إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، خضع لجلسة الاستماع أمام لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الأفريقى "كاف" صباح الأحد الماضى، وقدم المحامى السويسرى الذى رافق اللاعب جميع الأوراق التى تثبت براءة إبراهيم حسن من تعمد تعاطى المنشطات.

وكشف مصدر أن لجنة الاتحاد الأفريقى ومكافحة المنشطات تفهمت الأمر، ومن المتوقع أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب.

وقرر بيراميدز عدم قيد إبراهيم حسن فى قائمته المحلية الأولى والأفريقية بسبب إيقافه لمدة 3 أشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات تثبت حسن نية اللاعب فى عدم تعمد تعاطى المنشطات.