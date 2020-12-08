شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يصف انتقاله إلى بيراميدز بأنه "تحدى جديد" فى مسيرته الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلى السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف بيراميدز، أن انتقاله للفريق السماوى، هو بمثابة تحدٍ جديد له خلال مسيرته فى كرة القدم، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع تيشيرت بيراميدز، أتبعها بتعليق: "New Challenge" بمعنى "تحدٍ جديد".



أحمد الشيخ

وحرص أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى السابق، وبيراميدز حالياً، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة القلعة الحمراء والجماهير بعد الفترة التى قضاها بالنادى، حيث كتب عبر حسابه الرسمى على فيس بوك: أتقدم بخالص الشكر للنادى الأهلى وجمهوره العظيم الذى أحاطنى بالحب والتقدير طوال فترة وجودى فى النادى سعيت قدر المستطاع ان أرضيكم وكنت جزء من منظومة كبيرة تسعى للنجاح بفضل جمهور لا يقبل بغير الفوز دائماً".

وأضاف الشيخ: "قد أكون أسعدت البعض فى أوقات وغضب منى البعض الآخر، لكنى فى النهاية بحترم الجميع ومسامح كل من أساء فى حقى أو تقول عليا بشيء لم أفعله، فى النهاية كرة القدم وسيلة للسعادة والحب والتقارب بعيدًا عما يتعمده البعض من إلحاق الأذى وإثارة المشاكل بتصاريح مفبركة والضرر النفسى بقصد أو غير قصد".

واختتم الشيخ: "دعواتكم لى فى تجربتى الجديدة وفى حياتى بصفة عامة، وأتمنى لكم جميعًا دوام الصحة والسعادة والتوفيق".

وكان نادى بيراميدز، أعلن تعاقده مع صانع الألعاب أحمد الشيخ فى صفقة انتقال حر ليكون آخر صفقات النادى قبل غلق باب القيد للموسم الجديد، ووقع أحمد الشيخ على عقد انضمامه لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى 2023، بحضور عمرو بسيونى مدير التعاقدات بالنادى.

وبات أحمد الشيخ هو سادس وآخر صفقات بيراميدز استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد، بعد التعاقد مع رمضان صبحى وشريف إكرامى وأحمد فتحى وأحمد سامى والفلسطينى محمود وادى.