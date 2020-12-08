شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ منتخب سيدات كرة السلة تحت 18 عامًا بعد التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عقب تأهل منتخب الناشئات تحت 18 عامًا لنهائيات كأس العالم لكرة السلة المقرر إقامتها في المجر العام القادم وذلك للمرة الرابعة في تاريخ المنتخب.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بلاعبات منتخب كرة السلة تحت 18 عامًا والجهاز الفني على مجهودهم والروح التي ظهرت على اللاعبات خلال مباريات التصفيات المقامة في مصر حاليًا والإصرار على رفع راية مصر رغم المنافسة الصعبة في التصفيات.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة وجميع عناصر اللعبة على هذا الإنجاز الكبير .