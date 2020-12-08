شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثلاثية بين حمص وحليمو وغزال للمشاركة مع سموحة أمام المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى، تجهيز الدولى على غزال للمشاركة فى قيادة وسط الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل منافسة شرسة مع أحمد حمص ومحمود حليمو، ويعمل سامى على منح الفرصة للوافد الجديد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، خاصة مع تلاحم المباريات في الدوري الذي سيبدأ بمواجهة غزل المحلة.

ويطمح الجهاز الفني لسموحه إلى استغلال الخبرات الكبيرة للرباعي، على غزال ورفيق كابو وعبدالكريم الوادى والسودانى أطهر الطاهر خلال مباريات الدورى الجديد خاصة فى شراسة المنافسة بعد التدعيمات القوية التى قامت بها كل الفرق المتنافسة.

وضم سموحة 11 صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا ، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر وعلى غزال فى صفقة انتقال حر وعمر ميرا ومحمد شوقى فى صفقات انتقال حر وأحمد عبدالقادر على سبيل الإعارة من الأهلى.