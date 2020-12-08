كورونا يرحل عن الأهلي بعد تعافي أحمد رمضان بيكهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أحمد رمضان بيكهام، لاعب الأهلي الجديد، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الذي لحق به بعد أيام من انتقاله إلى القلعة الحمراء وتحديدا في 24 نوفمبر الماضي.

وقال بيكهام، في صورة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الثلاثاء، إن المسحة التي أجراها جاءت سلبية "Negative"، وعلّق قائلا: "الحمد لله".

وخضع لاعب الأهلي لبروتوكول العلاج الطبي الخاص بوزارة الصحة خلال ‏الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق في الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسات المحلية والإفريقية.

وبالتالي يرحل فيروس كورونا عن الأهلي نهائيًا بعد تعافي أحمد رمضان بيكهام، ومعه كل من وليد سليمان، أليو ديانج وأحمد ياسر ريان الذين عادوا إلى تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات البطولة المحلية لموسم 2020/2021.

يُذكر أن أحمد بيكهام (23 عاما) انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الماضية بعدما استعاد النادي الأحمر خدماته من وادي دجلة، في صفقة قُدرت قيمتها بـ12 مليون و500 ألف جنيه.