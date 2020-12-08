مباشر دوري الأبطال.. برشلونة ضد يوفنتوس.. ميسي ورونالدو وجها لوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة للقمة المرتقبة على ملعب "كامب نو" التي تجمع بين برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن برشلونة ويوفنتوس ضمنا التأهل بالفعل إلى دور الـ16 من المسابقة القارية، إلا أن الجماهير تترقب المباراة لأنه سيجمع بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم البارسا، ومنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

يتربع برشلونة على صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة) بعد فوزه في الخمس مباريات، ويليه يوفنتوس في المركز الثاني (12 نقطة)، وخلفهما دينامو كييف الأوكراني وفرينكفاروزي المجري بنقطة لكل منهما.

وجاء تشكيل برشلونة بطريقة (4-2-3-1) كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: سيرجينو ديست، رونالد أراوخو، كليمو لينجليه، خوردي ألبا.

الوسط: ميراليم بيانيتش، فرانكي دي يونج.

وسط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، ليونيل ميسي، بيدري.

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان.

وجاء تشكيل يوفنتوس بطريقة (3-5-2) كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانوليجي بوفون.

الدفاع: دانيلو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي.

الوسط: خوان كوادرادو، آرثور، آرون رامزي، وستون مكيني، أليكس ساندرو

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..