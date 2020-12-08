دوري الأبطال.. سان جيرمان وباشاكشهير.. لايبزيج ومان يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراتي، باريس سان جيرمان الفرنسي واسطنبول باشاكشهير التركي، لايبزيج الألماني ومانشستر يونايتد بالجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وتشهد المجموعة الثامنة منافسة قوية للتأهل إلى دور الـ16 بدوري الأبطال، حيث يتساوى كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ولايبزيج برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل باشاكشهير المجموعة برصيد 3 نقاط.

باريس سان جيرمان وباشاكشهير

تشكيل باريس: نافاس، فلورينزي، ماركينيوس، دانيلو، كيمبيمبي، باكر، باريديس، فيراتي، رافينيا، نيمار، مبابي.

لايبزيج ومانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا، بيساكا، ليندلوف، ماجواير، لوك شو، تيليس - ماتيتش، مكتوميناي - فرنانديز، جرينوود، راشفورد.