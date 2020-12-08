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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
في نهاية كل عام يُسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة على مدار العام وفي عام 2020، كشف تويتر أن الموضوعات المتعلقة بكرة القدم كانت من بين المحادثات الأكثر شعبية على المنصة في مصر.
واستحوذ محترفنا في صفوف فريق ليفربول، محمد صلاح مرة أخرى على منصة تويتر، وفيما يلي أكثر 10 تغريدات له مع صور حصلت على إعجابات في مصر:
1) الصور الأكثر إعجاباً لصلاح كانت صورة يشكر جمهوره ووطنه والعالم العربي الذين وقفوا إلى جانبه ودعموه
2) صور لابنته
3)صورة بقصة شعره الجديد
4) صورة تجمعه بابنته
5) صور له ولعائلته مع الكؤوس التي حققها العام الماضي
6) صورة لمحمد صلاح يشكر متابعيه على كل أمنياتهم لعيد ميلاده.
7) صورة لمحمد صلاح في الجيم
8) صورة له مع كأس الدوري الإنجليزي
9) صورة شخصية بينما يستمتع بالشمس
10) صورة له في المقهى
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر 10 تغريدات لمحمد صلاح إعجاباً بمنصة تويتر في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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