زاهر: صناعة البطل الأوليمبي تحتاج لتكاتف الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف ابراهيم زاهر سكرتير عام اتحاد السباحة ورئيس أحد الأندية الخاصة أن صناعة بطل اوليمبى لتمثيل مصر فى المحافل الدولية تحتاج إلى تكاتف قطاع الأندية الخاصة مع الدولة فى ظل وجود قانون الرياضة الجديد وما يتيحه من مجال للاستثمار الحقيقى فى الرياضة.

وقال زاهر أنه كان طموحا من البداية ولذلك عمل بالتوازي في أحد الأندية بمنظور علمى فى صناعة الأبطال مما دفع كثيرا من الأندية الخاصة للتهافت على نقل تجربته الناجحة إليها واختار رئاسة أحد الأندية الخاصة بفروعه بالشيخ زايد والتجمع الخامس فى تحد جديد وتجربة قائمة على التخطيط العلمى فى صناعة الابطال.

يذكر أن إبراهيم زاهر صاحب تجربة مميزة فى الإدارة الرياضية، فبعد تمثيله منتخب مصر لكرة الماء فى أوليمبياد أثينا، وانجازاته كلاعب، فضًل العمل فى خدمة ناديه الجزيرة الذى يعتبره بيته الأول، ليحجز مكانه فى عضوية مجلس الإدارة عام ٢٠٠٦، لدورتين متتاليتين، ويقدم تجربة ناجحة فى خدمة أعضاء النادى، بل وتولى منصب مدير عام نادى الجزيرة وهو فى سن الثامنة والعشرين وذلك قبل أن يُقبل بعدها على تجربته كسكرتير عام لاتحاد السباحة ضمن المجلس الحالى.