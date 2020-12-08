شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلن موعد مباراة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن فريق ليفربول موعد مواجهة فريق أستون فيلا في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال موسم 2020-2021.
وكانت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد قد أسفرت عن مواجهة مرتقبة بين ليفربول وأستون فيلا، في فيلا بارك.
وحسب بيان رسمي، فإن ليفربول سيواجه أستون فيلا يوم الجمعة الموافق 8 يناير المقبل.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
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