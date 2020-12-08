شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني لفريق الزمالك استعداداً لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
وقام بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، باصطحاب بعض الأدوات من الجيمانزيوم، أدى خلالها اللاعبون بعض التدريبات البدنية القوية .
عقب ذلك أدى اللاعبون بعض الإطالات والرشاقة والمرونة، بجانب بعض تدريبات الكرة، وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبدالهادي المدرب العام .
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
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