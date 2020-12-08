شكرا لقرائتكم خبر عن روبن كوخ يغيب غن صفوف ليدز بسبب جراحة الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن ليدز يونايتد، أن مدافعه الألماني الدولي روبن كوخ، يحتاج للخضوع لعملية جراحة في الركبة اليمنى. وأوضح النادي أن إصابة كوخ، 24 عاما، تفاقمت خلال مشاركته في المباراة التي خسرها ليدز يونايتد أمام تشيلسي 1/3 يوم السبت الماضي، في المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي.

وكان كوخ تعرض للإصابة في أولى مباريات ليدز يونايتد في الموسم، لكنه شارك بعدها في جميع المباريات العشر التالية للفريق في الدوري، كما ظهر في أربع مباريات مع المنتخب الألماني.