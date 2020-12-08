شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يتغلب على كورونا ويعود للتديربات بعد فترة توقف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي نيوكاسل الإنجليزي، إن لاعبيه يمكنهم العودة لمقر التدريبات بعد أسبوع من الإغلاق عقب إصابة العديد من اللاعبين وأعضاء الطاقم بفيروس كوفيد 19.
وأدى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى تأجيل مباراة نيوكاسل ضد أستون فيلا يوم الجمعة الماضي لتصبح أول مباراة تتأجل بالدوري بسبب الوباء منذ استئناف الموسم الماضي في يونيو.
وذكر النادي في بيان: «سيتدرب لاعبو نيوكاسل في مركز التدريبات بعد فترة إغلاق مؤقتة الأسبوع الماضي لارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا».
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