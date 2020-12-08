شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: شباب ليفربول عوض غياب نجوم «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - امتدح يورجن كلوب مدرب ليفربول لاعبيه الشبان لحسن استغلال الفرص في الأسابيع الأخيرة ومساعدة حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في التعامل مع أزمة الإصابات.

ولعب الحارس أليسون والمدافعون ترينت ألكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وجو جوميز أدوارا بارزة في التتويج باللقب في الموسم الماضي لكن غاب جميعهم لفترات طويلة هذا الموسم ما دفع كلوب للاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي.

واندمج كيرتس جونز ونيكو وليامز وريس وليامز مع الفريق الأول بسلاسة كما عوض كويمين كيليهر غياب أليسون وحافظ على نظافة شباكه مرتين في مباراتين.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء «واجهنا بعض المشاكل مع الإصابات وهذا واضح وخسرنا لاعبين من أعلى مستوى». وأضاف «عندما يغلق باب يفتح آخر وكنا بحاجة إلى لاعبين مناسبين لاستغلال الفرص وجميع الشبان فعلوا ذلك».