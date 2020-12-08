راموس يتصدى لهجمات مونشنجلادباخ في معركة «الأبطال»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، والتي شهدت عودة الثنائي سيرجيو راموس وداني كارفاخال بعد شفائهما من الإصابة. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوب، الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريزولا، ميندي، الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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