شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم ريال مدريد في مأزق خلال معركة مونشنجلادباخ بسبب لوكا يوفيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد، تعرض، لوكا يوفيتش، مهاجم الميرنجي للإصابة. وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا لوكا يوفيتش اليوم من قبل الخدمات الطبية في النادي، تم التأكد من أن لديه التهابا في أوتار العضلات بالساق اليمنى». الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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