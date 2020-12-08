شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو: حصد البطولات ما يميز كريستيانو رونالدو عني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، الإيطالي،«أنا واحد من بين أفضل 5 مهاجمين في العالم، لا أستطيع أن أفعل أي شيء خاطئ من وجهة نظر تكتيكية».

وأضاف لمجلة «فرانس فوتبول»، الجميع داخل عالم كرة القدم يعلم أنني أسير في نفس الطريق الذي يسير عليه كريتسيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، وفريق يوفنتوس الإيطالي، ولكن ما يميز «الدون» عني في هذه المرحلة أنه دائما يحصد الألقاب.