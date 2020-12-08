تركي آل الشيخ يرد على رسالة مورينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة ترحيب إلى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام، بالسفر إلى المملكة العربية السعودية.

ونشر آل الشيخ رسالة لمورينيو عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، رحب خلالها بسفر المدرب البرتغالي إلى السعودية في الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ في رسالته لمورينيو: "مرحبا بك في بيت أخوك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت".

وكان مورينيو قد بعث برسالة مصورة إلى آل الشيخ أعلن خلالها رغبته في زيارة السعودية بعد تحسن الأوضاع الصحية الحالية بسبب فيروس كورونا.