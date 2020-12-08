رسميا.. كريم طارق يعلن انتقاله لإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق: أعلن كريم طارق انتقاله إلى إنبي لمدة ثلاثة مواسم قادما من بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وأعرب طارق عن سعادته الكبيرة بعد الانتظام في تدريبات الفريق استعدادا للدوري بالموسم المقبل 2020/2021. وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "عدت إلى بيتي في تحد جديد". صاحب الـ28 عاما لعب في صفوف طلائع الجيش خلال الموسم الماضي 2019/2020 على سبيل الإعارة وسجل سبعة أهداف في الدوري. الجدير بالذكر أن كريم طارق بدأ مسيرته في قطاع الناشئين في نادي إنبي، قبل أن ينتقل إلى الجونة في 2014 ومنه إلى بتروجيت 2015.

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