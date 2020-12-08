للمرة الرابعة.. ناشئات مصر يتأهلن لكأس العالم لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تأهل منتخب مصر للناشئات تحت 18 عام إلى كأس العالم لكرة السلة 2021 الذي سيقام في المجر، بعد تأكد الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية المقامة في القاهرة.

وعلى الرغم من الخسارة أمام السنغال في المباراة الأخيرة من دور المجموعات بنتيجة 67-64 مساء اليوم، الثلاثاء، إلا أن مصر ضمنت المركز الثاني في المجموعة خلف مالي.

ودخل منتخب مصر المباراة بحاجة للفوز على السنغال، أو الخسارة بفارق أقل من خمس نقاط، لضمان التواجد في المركز الثاني.

وتقام البطولة الأفريقية بمشاركة ثلاثة منتخبات فقط، هم مالي المتصدر، ومصر الوصيف، وأخيرًا السنغال، حيث يتأهل منهم فريقين إلى النهائي وبالتالي إلى كأس العالم.

وتقام المباراة النهائية بين مصر ومالي في البطولة الأفريقية غدًا، الأربعاء، لتحديد بطل القارة الأفريقية بعدما ضمنا التأهل لكأس العالم.

ويعد هذا التأهل هو الرابع في تاريخ ناشئات مصر، بعدما سبق لهن التأهل أعوام 2011، 2015 و2017.