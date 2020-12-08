مران الأهلي.. محاضرة مطولة من موسيماني.. وطاهر ومروان يكتفيان بـ" جلسة جيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق والتي استمرت لمدة يومين، عقب الفوز على الطلائع والتتويج ببطولة كأس مصر، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي،محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في الدوري الممتاز.

وطالب موسيماني اللاعبين بإغلاق ملف المرحلة الماضية والتركيز في التحديات المقبلة التي تشهد العديد من المباريات؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

واكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء "جلسة جيم" على هامش مران الفريق الجماعي أقيم عصر اليوم.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين استمرت ما يقرب من خمس عشرة دقيقة داخل ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج ببطولة كأس مصر يوم السبت الماضي، والعودة للتدريبات بداية من عصر اليوم.

وفي سياق متصل، اكتفى طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب التتش.

وكان طاهر قد تعرض لإصابة في الرأس استلزمت إجراء خياطة ٣ غرز، خلال مشاركته أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.